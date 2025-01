Oton Župančič je rad tudi risal

V zagrebškem mestnem muzeju bodo danes odprli gostujočo razstavo Mestnega muzeja Ljubljana z risbami Otona Župančiča. Do 16. marca bo na ogled 158 njegovih del, ki dokazujejo, da je bilo vizualno izražanje za pesnika enako pomembna notranja nuja kot pisanje, so zapisali v muzeju.

Župančič (1878-1949) je bil znan predvsem kot pesnik, pa tudi kot dramatik, esejist in prevajalec, manj znano pa je, da je pogosto tudi risal. Večino eksponatov razstave Risbe - Pinxi me ergo sum / Naslikal sem se, torej sem je Mestni muzej Ljubljana v sklopu spominske zbirke Otona Župančiča prejel od pesnikovih dedičev. V odnosu do Župančičevega besednega ustvarjanja je bila risba sekundarna spremljava, bolj ali manj ljubiteljska dejavnost, so navedli. To niso dela, za katera bi se zanimala umetnostna zgodovina, so pa neprecenljiva za celovito dojemanje Župančičeve duhovne podobe. V njih lahko pogosto razbiramo beleženje istih impulzov, ki jih srečujemo tudi v njegovi poeziji, so še dodali v muzeju.