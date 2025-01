Pixies s ploščo v noči, ko so prišli zombiji

V leto 2025 smo vstopili z novim albumom ameriške indie rok skupine Pixies. The Night The Zombies Came je sicer izšel pred nekaj meseci, a je na mojem seznamu tistih plošč, ki so izšle v letu 2024 in so omembe vredne. Plošček je zagledal luč sveta konec oktobra z bendovo glasbeno založbo Pixies Recording, ki je tudi tokrat sodelovala z večjo založbo, nemško BMG Rights Management.

Ameriška skupina Pixies je za nekatere ena izmed boljših zasedb konca osemdesetih let prejšnjega stoletja. Nedvomno je bend močno vplival na številne ameriške skupine iz tistega obdobja, naj na primer omenim le Kurta Cobaina in njegovo Nirvano. Pixies so igrali do leta 1993 in se nato razpustili. Po desetih letih glasbenega premora pa je leta 2004 prišlo do ponovne združitve in seveda novih ploščkov.

Pixies so v drugi polovici osemdesetih let vodili takratni nov val alternativnega roka. Njihov sound je, kot sem že zapisal, v tistih letih veljal za zgled marsikaterim bendom. Poleg Nirvane spada med nje še skupina Radiohead (pevec Thom Yorke je pravi fan ameriškega ansambla), a tudi Brian Molko in njegovi Placebo. In še bi lahko našteval.

Pixiese sestavljajo že od prve ure pevec in kitarist Charles Thompson, bolje znan s psevdonimom Black Francis, drugi kitarist Joey Santiago ter bobnar David Lovering. Ena izmed značilnosti benda so bile ženske basistke. Prva je bila Kim Deal, ki pa je skupino zapustila leta 2013. Njeno mesto je takrat prevzela Paz Lenchantin in z bendom uspešno sodelovala do lanskega leta. Od lani imajo Francis in ostali novo basistko Emmo Richardson, s katero so posneli novi album The Night The Zombies Came. Mnogi so se spraševali, če bo nova basistka na nivoju prejšnjih, in vse kaže, da je Richardson imenitno opravila svojo nalogo. Ob basu je tudi (tako kot njene predhodnice) poskrbela za spremljevalne vokale.

Na novi plošči The Night The Zombies Came dobimo trinajst skladb za malo manj kot štirideset minut dobre glasbe. Sound benda ostaja zvest tistemu iz zadnjih dvajsetih let, in sicer alternativni indie rok. Med novimi komadi najdemo tudi hitrejše in poskočne pesmi, kot so You’re So Impatient, Hypnotised in tudi Johnny Good Man, Oyster Beds ter Motoroller. Dovolj prostora pa je tudi za bolj umirjene skladbe, kot so Chicken, Mercy Me, Kings Of The Prairie in zaključna The Vegas Suite.

The Night The Zombies Came je v glavnem prijetna plošča, brez večjih hitov, a vseeno zadovoljiva.

The Night The Zombies Came

Pixies

Alternativni rok

Pixies Recording / BMG Rights Management, 2024