Poklon nepozabnemu sopotniku Stevu Killeju

Danes se po dolgem času vračamo na vzhodno obalo Združenih držav Amerike, točneje v prestolnico Washington D.C., od koder je doma psihedelična rok zasedba Dead Meadow. Bend nam tudi tokrat ponuja pravo rokersko poslastico z novim albumom Voyager To Voyager, ki bo oboževalcem na voljo marca 2025.

Člani benda Dead Meadow so se od samega začetka odločili za izrazito psihedelični rok. V njem najdemo tudi bluz, folk in tu pa tam stoner ritme. Skupino sta leta 1998 ustanovila pevec in kitarist Jason Simon ter basist Steve Kille. V petindvajsetletni glasbeni karieri je z njima sodelovalo kar nekaj bobnarjev, danes igra to vlogo Mark Laughlin. Zasedba Dead Meadow spada med glavne akterje novega vala psihedeličnega roka. Njen sound se pogosto nanaša na psihedelijo iz šestdesetih in sedemdesetih let, tu mislim na ustvarjalce, kot so Pink Floyd, Grateful Dead in ameriška legenda Jimi Hendrix.

Dead Meadow so v vseh teh letih ostali zvesti psihedeliji. Iz leta v leto so vztrajno gojili svojo glasbo, prepotovali so dober del Evrope, dvakrat pa nastopili tudi v legendarnem tržaškem klubu Tetris. V petindvajsetih letih je skupina izdala deset studijskih ploščkov, veliko pa je bilo tudi live albumov in krajših plošč.

Snemanje novega ploščka Voyager To Voyager se je začelo na začetku leta 2023. Fantje so večino komadov posneli v znamenitem glasbenem studiu Ultrasound Studios v Los Angelesu in to v treh delih. Delo je na začetku teklo kar hitro, pri nekaterih pesmih so na primer bili zadovoljni že z drugim ali tretjim posnetkom. V drugi polovici leta pa se je zdravstveno stanje basista Steva Killeja začelo slabšati. Januarja letos, le nekaj tednov pred zadnjim predvidenim snemanjem, so mu diagnosticirali raka. Odločil se je, da bo zadnjih nekaj mesecev življenja posvetil zaključitvi albuma in to mu je tudi uspelo. Po končanem snemanju je napočil čas za miksanje plošče. Bend se je odločil za Studio 606 bobnarja skupine Foo Fighters Davea Grohla. Kille je tudi tu konstantno sodeloval, pa čeprav v zadnjih dneh leže na kavču ... »Po 26-letnem dolgem potovanju smo Dead Meadow izgubili kolego, brata, prijatelja in ustvarjalnega partnerja,« je po Killejevi smrti izjavil pevec Simon. »Zelo smo hvaležni, da vam lahko ponudimo nov plošček z novim materialom, saj je Steve zapisal svojo zadnjo basovsko linijo malo preden je bil preveč bolan, da bi lahko sploh igral.«

Voyager to Voyager ni le poklon, ampak prava počastitev Killejeve neizmerne zapuščine. Njegovo edinstveno igranje basa je tudi tokrat pomagalo oblikovati Dead Meadow sound. Z novo ploščo skupina ponovno potrjuje svoje vidno mesto v panteonu sodobnega psihedeličnega roka.

Voyager To Voyager

Dead Meadow

Psihedelični rok

Heavy Psych Sounds Records, 2025