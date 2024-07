Predstava O snegu in ljubezni nagrajena na festivalu v Umagu

Predstava O snegu in ljubezni Tadeja Piška po romanu Marka Sosiča, ki je nastala v koprodukciji Zavoda Godot in Slovenskega stalnega gledališča, žanje uspehe na festivalih. Igralec in režiser jo je ponesel na številne državne in mednarodne odre. Najnovejši uspeh pa predstavlja nagrada na Mednarodnem festivalu komornega gledališča Zlatni lav v Umagu.

Žirija, ki so jo sestavljali Mirna Farkaš Salamon, Slavica Renko in Tarita Štokovac je namreč podelila Tadeju Pišku nagrado za priredbo besedila, režijo in igro. V utemeljitvi piše: »Gre za eksperimentalno igro, v kateri misli, občutki, dogodki in odnosi sobivajo na različnih ravneh zavesti. Igralec Tadej Pišek je kompleksno, poetično zgodbo o razpadu družinskih odnosov predstavil z redko videno lahkotnostjo, k čemur je prispevala koreografija Mojce Špik in Inana Du Swamija. Krik proti izključenosti in obsojanju drugačnih je odmeval še dolgo po koncu predstave.«