Razen platnice prav nobene zveze s 70. leti

Ko so pred štirimi leti člani angleškega benda Kasabian izjavili, da so odpustili dolgoletnega pevca in ustanovitelja Toma Meighana, je marsikdo mislil, da bo glasbenega projekta konec. Meighana, ki se že vrsto let bori proti odvisnosti od alkohola, je namreč neko angleško sodišče obsodilo zaradi pretepanja partnerke. Njegovi tovariši iz benda pa so ga zaradi tega odslovili za vedno.

»Odločitev smo sprejeli soglasno,« je takrat v nekem intervjuju dejal kitarist Sergio Pizzorno, »Tomovo obnašanje je postalo nesprejemljivo, točno smo vedeli, kaj se je zgodilo in zato nismo odlašali z odločitvijo. Tomu želimo, da bi se čim prej rešil svojih demonov.«

Angleška skupina Kasabian je do tistega trenutka izdala šest plošč in to v dvajset let dolgi glasbeni karieri. Ustvarila si je obširno in zvesto publiko, prislužila si je cel kup glasbenih nagrad in priznanj in bila prava stalnica na valovih radijskih postaj vsega sveta.

Po odhodu Meighana so Pizzorno in ostali za kratek čas iskali novega pevca, a se nato odločili, da bodo raje nadaljevali kot štiričlanski bend. Pizzorno, ki je že itak bil glavni avtor vseh komadov, je stopil za mikrofon, fantje pa so začeli s snemanjem novega albuma.

Proti koncu leta 2022 je tako zagledal luč prvi singel ALYGATYR in kazalo je, da je bend še vedno v odlični formi. Pesem je takoj postala radijski hit, Pizzorno je odlično opravljal novo, dodatno vlogo pevca, komad pa je bil dober synth-pop, na katerega nas je skupina navadila v prejšnjih letih. Ko pa je nekaj mesecev kasneje izšla plošča The Alchemist’s Euphoria, je bilo v njej le nekaj dobrih komadov, preostala glasba pa je bila bolj anonimna.

Pizzorno in njegovi (poleg njega pri Kasabianih nastopajo še kitarist Tim Carter, basist Chris Edwards in bobnar Ian Matthews) so začeli z novim glasbenim obdobjem in se močno približali pop glasbi.

Istemu kalupu pa sledi tudi nov plošček Happenings. Pizzorno je sicer v nekem intervjuju izjavil, da želi platnica albuma z barvanim napisom Happenings priklicati žure, ki so jih v sedemdesetih letih prirejali člani angleškega space rok benda Hawkwind.

Nova plošča pa nima odkrito povedano nikakršne povezave s tistim obdobjem, kvečjemu spominja na sound bendov, kot so Coldplay, Editors, Stereophonics ali celo Kylie Minogue, a v slabši, banalni različici. V albumu dobimo deset pesmi za niti pol ure glasbe. Komadi so si zelo podobni med sabo, omenil bi le prvi singel, Algorithms, ki se morda na nek način »reši« in bo zelo verjetno postala live uspešnica.

Happenings

Kasabian

Disco pop

Sony Music Entertainment, 2024