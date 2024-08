Deseta obletnica revije Robida

Revija Robida praznuje deseti rojstni dan z izidom nove, desete številke. Istoimenski kolektiv iz Topolovega bo desetletnico izhajanja proslavil v soboto v sklopu zaključnega dne Poletne šole Akademija margin, ki ta teden poteka v vasici v Benečiji.

Zaključni dan, pravzaprav večer poletne šole bo odprt za javnost. Ob 18. uri bodo na terasi Pihuove hiše - v Robidinem čebelnjaku - prisluhnili predstavitvi knjige L’arcipelago delle api. Microcosmi lagunari nell’era della crisi climatica (wetlands, 2022). Chiara Spadaro, okoljska novinarka in antropologinja, v svoji knjigi opisuje pomen opraševalcev v reproduktivnem ciklu ter trenutno alarmantno stanje zaradi dramatičnega zmanjšanja njihove prisotnosti. V knjigi je zbrala zgodbe čebelarjev iz lagune in Benetk.

Okrog 19. ure bodo na Piazzetti člani uredniškega odbora revije Robida predstavili novo številko revije, ki je tokrat v celoti posvečena temi korespondenc. Deseta številka je avtorje spodbudila k temu, da so revijo uporabili kot pretvezo za vzpostavljanje novih odnosov ali pa za poglabljanje že obstoječih. Pri Robidi so namreč ugotovili, da si vsi njeni sadovi delijo nekaj skupnega - vez med dvema ali več ljudmi, neskončne pogovore, korespondence s krajem in rastoče podporne strukture. Medtem ko so pisanje in druge ustvarjalne akcije pogosto samotne, je bil Robidin glavni namen letos nedvomno zelo otipljiv in praktičen: spodbuditi pogovore, razprave, srečevanja, dopisovanja, skupno organiziranje in ustvarjanje.

Predstavitvi bo sledil aperitiv, po večerji v vaškem kiosku pa se bodo okrog 22. ure udeleženci spustili v spodnji del vasi, v Staro šolo, kjer bodo prisluhnili koncertu tolkalca Enrica Malateste. Delo, ki ga bo Malatesta predstavil in nosi naslov Occam Ocean - Occam XXVI, je del kompozicijskega cikla Occam Ocean, enega najbolj znanih projektov francoske skladateljice in pionirke elektronske glasbe Eliane Radigue.