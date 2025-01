Slavna, uspešna, očarljiva in sama

Kar ob ogledu najbolj preseneti in hkrati presune, je neverjetna samota ženske, ki se kljub slavi in uspehu dan za dnem bori z depresijo in praznino časa in prostorov, v katerih živi.

Čilski režiser Pablo Larrain je svoj najnovejši filmski portret tokrat posvetil Marii Callas in to v njenem zadnjem tednu življenja, ko se je leta 1977, pri triinpetdesetih letih, nekdanja legenda najznamenitejših opernih hiš umaknila v čudovito stanovanje v središče Pariza, daleč od gledaliških desk in odrskih luči, ki so nekoč osvetljevale vsak njen korak.

Kljub vsemu ameriška sopranistka grškega rodu živi ob stalnem spominu na preteklost in na čas, ko je nadvse priljubljena diva znala očarati publiko vsega sveta. Prav spomin na tisti čas in nekdanjo slavo jo drži pri življenju in že samo iluzija, da bi lahko v kratkem spet zapela, ji daje novega upanja in v njej rojeva željo po pevskih vajah, pa čeprav je jasno, da ne more več peti tako, kot je nekoč.

Že zelo bolna, ranljiva in živčno izgorela ženska živi v stalni družbi hišnih in življenjskih pomočnikov, že priletnih Ferruccia in Brune, ki sta tudi edini osebi, ki res skrbita zanjo.

Maria Callas je potrebna čimprejšnjega zdravniškega pregleda in nove terapije, a za to noče slišati. Že dalj časa ne je, uživa pa alkohol in prekomerno sega po pomirjevalnih sredstvih ...

Po uspešnih portretih, ki ju je režiser Larrain posvetil Diani Spencer in Jackie Kennedy, se je filmar tokrat lotil burnega življenja kultne osebnosti iz sveta glasbe. Delo, ki ga je avtor posnel med Parizom, Budimpešto, Milanom in Grčijo, je zanimivo tudi zato, ker obuja legendo prejšnjega stoletja, spomin na katero seveda že bledi, a ji prav interpretacija Angeline Jolie zagotavlja novo zanimanje širše javnosti.

Ob ameriški igralki nastopajo poleg turškega igralca Haluka Bilginerja, ki pooseblja Aristotela Onassisa, grškega mogotca, s katerim je Callas doživela veliko ljubezensko zgodbo in dokončni padec, tudi trije priljubljeni italijanski igralci. V filmu Maria igrajo namreč Pierfrancesco Favino, Valeria Golino in Alba Rohrwacher.

Maria

Država: Italija, Čile, Nemčja 2024

Režija: Pablo Larrain

Igrajo: Angelina Jolie, Pierfrancesco Favino, Valeria Golino in Alba Rohrwacher in Haluk Bilginer