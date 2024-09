Subsonica odpirajo Barcolano

Italijanska glasbena skupina Subsonica bo protagonistka posebnega koncerta ob začetku letošnje Barcolane. Turinski bend bo 4. oktobra ob 21. uri nastopil na Ponterošu, kjer bo vstop za poslušalce prost.

Novico so danes delili organizatorji najbolj množične regate in tudi sama glasbena skupina. Pričakovati je, da bodo Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja in Vicio oboževalce navdušili s svojimi najbolj znanimi skladbami kot so Colpo di pistola, Tutti i miei sbagli, Incantevole in Istrice, pa tudi pesmi iz najnovejšega albuma Realtà aumentata.