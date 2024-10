Supercharged, spet »naelektreni«

Po treh letih se danes ponovno vračamo v Kalifornijo, kjer so doma člani benda The Offspring. Štirideset let je že minilo, odkar sta se Dexter Holland in Greg Kriesel, takrat dvajsetletna fanta, zaljubljena v pank rok, odločila, da ustanovita svojo glasbeno skupino. Oboževala sta melodični hardkor in tisto glasbeno tradicijo, katere vidni predstavniki so tedaj bili Bad Religion, Adolescents in Shattered Faith.

Po štiridesetih letih imamo danes pred sabo že enajsto studijsko ploščo Supercharged. Poganjki glasbenega projekta The Offspring segajo v osemdeseta leta. Skupino sta takrat ustanovila pevec Bryan »Dexter« Holland in basist Greg K, imenovala pa se je Manic Subsidal. Leta 1987 sta v bend stopila še kitarist Kevin »Noodles« Wasserman in bobnar Ron Welty, zasedba pa je svoje ime spremenila v The Offspring. Člani skupine so ostali nespremenjeni do leta 2003, v tem obdobju pa so fantje izdali sedem plošč. Med temi so Smash, Ixnay On The Hombre in Americana špica pank rok oziroma pop pank glasbe.

Pank rok je v prvi polovici devetdesetih doživljal svoj razcvet. V teku nekaj mesecev so namreč izšli trije albumi, ki so glasbeno zvrst potegnili iz undergrounda in jo privedli v mainstream. Pankrokerji NOFX so izdali plošček Punk In Drublic, skupina Green Day album Dookie, aprila 1994 pa so ravno The Offspring poskrbeli za pravi glasbeni biser Smash. Bend je bil v tistih letih na višku svetovnega pank rok gibanja.

Z novim tisočletjem so se odnosi znotraj benda poslabšali, bobnar Welty je skupino zapustil, glasbena žilica preostalih članov pa se je bližala koncu. Splinter iz leta 2003 ni bila ravno najboljša plošča, Rise And Fall, Rage And Grace zadovoljiva, Days Go By iz leta 2012 pa kar klavrna. Nekaj let kasneje je svoj bas obesil na klin še ustanovitelj Greg K, njegovo mesto pa je prevzel basist Todd Morse.

Na novem ploščku Supercharged, ki je zagledal luč sveta na začetku meseca, lahko prisluhnemo tudi novemu, komaj trideset let staremu bobnarju Brandonu Pertzbornu. Novi mladostni in naelektreni val pa se na albumu pozna. Zato verjetno Supercharged.

S prvim singlom Make It All Right je sicer kazalo, da bo vse skupaj spet izpadlo banalno. K sreči pa je že naslednji Light It Up povsem drugačen in potrjuje, da so The Offspring še vedno zmožni dobrega in hitrega pank roka. Samo prisluhnite dvominutnemu komadu Truth In Fiction – »old school« pank hardkor, ravno tako kot nekoč! Supercharged ponuja še nekaj dobrih, hitrih komadov, kot so Get Some, The Fall Guy in Hanging By A Thread. Če izvzamemo »pusto« balado OK, But This Is The Last Time in nepotrebno, skoraj heavy metal skladbo Come To Brazil, je končni rezultat več kot zadovoljiv.

Supercharged

The Offspring

Pop pank, pank rok

Concord Records 2024