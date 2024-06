Turkovemu filmu Kino Volta glavna nagrada za najboljši celovečerec v Dublinu

Festival organizira tamkajšnji center Jamesa Joycea in poteka na dan, ko na Irskem praznujejo njegovo življenje in roman Ulikses.

Svetovna premiera filma je bila januarja na 35. tržaškem filmskem festivalu, na začetku maja pa so ga prikazali tudi na 19. festivalu južno vzhodnega evropskega filma (SEEfest), ki občinstvu v Los Angelesu predstavlja filmsko in kulturno raznovrstnost 20 držav iz Balkana in Kavkaza.

Film, katerega scenarij temelji na eseju enega najvidnejših slovenskih pisateljev Draga Jančarja, je posnet v treh jezikih – slovenščini, italijanščini in angleščini. Snemali so ga tudi v Trstu, kamor nas popelje na začetek 20. stoletja, ko se štirje podjetniki pod vodstvom takrat še neznanega dublinskega učitelja Jamesa Joycea odločijo odpreti prvi irski kino – Cinema Volta, ki se nahaja na Mary Street v središču mesta. Dva tržaška igralca, Danjiel Malalan in Nikla Petruška Panizon, oživljata dejstva in like, ki so sodelovali v tej pustolovščini. V tej dokumentarni fikciji Martin Turk raziskuje zgodovino Cinema Volte in se pokloni svojemu rojstnemu mestu Trstu.

Film je nastal v produkciji Fabula ter koprodukciji RTV Slovenija, Incipit film, Planet Korda Pictures, Filmske komisije in regionalnega AV sklada Furlanije – Julijske krajine ter s finančno pomočjo Slovenskega filmskega centra