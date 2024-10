V stiski riderja portret egoistične družbe

Souleymane je mlad Gvinejec, ki je pred nedavnim prispel v Francijo. Preživlja se kot rider - dostavljalec hrane in pijače na kolesu. Njegov edini cilj je pridobitev političnega azila. Le 48 ur ga ločuje od zahtevnega pogovora, na katerem bo moral prepričati zadolžene funkcionarje francoskega Urada za zaščito beguncev in oseb brez državljanstva - OFPRA, da ima pravico do dokumentov, ki mu lahko zagotovijo začetek novega življenja v Franciji. Med neutrudnim vrtenjem pedalov po pariških ulicah, ko vzdolž bogatejših mestnih četrti dostavlja obroke, pri sebi ponavlja zgodbo, ki v resnici ni njegova. Souleymanu so namreč povedali, da bo funkcionarje pristojnega urada, ki odločajo o azilu, prepričala zgodba o političnem in verskem preganjanju.

Boris Lojkine, režiser filma La storia di Souleymane,䤰podrobno opisuje mladeničev vsakdan: galopiranje na metro, RER in avtobus, ki ga pripelje do sprejemnega centra, klice na 115, takoj ko se zbudi, da se prepriča, ali bo imel zvečer toplo stanovanje, hudobijo nekaterih strank in strah pred policijo ...

Filmska zgodba danes petinpetdesetletnega pariškega režiserja Lojkina se dogaja v dveh dneh, se pravi v času, ki ga ima na razpolago gvinejski pribežnik, da se dodobra nauči nove zgodbe. Tako kratek čas daje filmu poseben ritem, prežet s suspenzom, ki ga igralec zelo učinkovito posreduje kameri.

Film, ki si je na majskem festivalu v Cannesu zagotovil nagrado žirije in še nagrado za najboljšo moško vlogo, je že tretji igran celovečerec režiserja, ki se od vselej posveča dokumentarcem, kar je pri tokratnem filmu tudi opaziti. Drvenje po ulicah velemesta, vstopanje v palače in domove ljudi, ki čakajo na obrok, a se sploh ne zmenijo za osebo, ki jim je hrano prinesla, so kar se da realističen portret egoistične in odmaknjene družbe.

Avtor se je pripovedi posvečal več kot tri leta, se pravi od časa pandemije, ko je bilo mogoče srečati po pariških ulicah le drveče kolesarje. Takrat se je z njimi pogovarjal in se seznanil z njihovimi zgodbami. Naposled je za protagonista izbral Abou Sangareja, ki še danes čaka na dokumente, s katerimi se bo morda nekoč lahko prosto premikal po Evropi ...

La storia di Souleymane

Država: Francija, 2024

Režija: Boris Lojkine

Igrajo: Abou Sangare, Nina Meurisse, Alpha Oumar Sow