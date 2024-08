V visokem poletju tri velike razstave

V sklopu štajerskega festivala Hochsommer/Visoko poletje so v soboto prejšnjega tedna pri Pavlovi hiši v Potrni pri Radgoni (Bad Radkersburg), to je pri Kulturnem društvu člen sedem za Slovence na avstrijskem Štajerskem, odprli tri velike razstave na treh različnih lokacijah. Začelo se je v nekdanji carinarnici na slovenski strani v Gornji Radgoni z otvoritvijo razstave Touch Nature, ki preizprašuje človekov odnos do narave.

O Punk.Subkultura.Socializem je spregovorila filozofinja in umetnica Marina Gržinić: »Punk, pri čemer je bil prvi koncert Pankrtov že leta 1977, le dve leti po pojavu Sex Pistolsov v Veliki Britaniji, je v Sloveniji in nekdanji Jugoslaviji zahteval uresničitev tistega, kar je socializem že imel zapisano, in zahteval je drugačno zgodbo, drugačen izraz in drugačno individualnost. Letos imamo tudi 40-letnico razkritja LGBT skupnosti v Sloveniji. Tako punk kot LGBT skupnost sta se v Sloveniji zgodila prej kakor v Avstriji.« Razstava punkovskih fotografij, ki je povzetek razstave Slovenski punk in fotografija pred časom v Cankarjevem domu v Ljubljani, je po besedah Gržinićeve: »... živi arhiv, prihodnost tega, kar fotografija zmore.«

Razstava Touch Nature bo odprta samo do 11. avgusta, Res Publica do 20. septembra in Punk.Subkultura.Socializem do 28. septembra.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.