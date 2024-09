»Vojna ni naravna nesreča«

V kraški jami Vilenica so

v soboto zvečer podelili mednarodno literarno nagrado vilenica pisatelju Miljenku Jergoviću. V Sarajevu rojeni pisatelj in kolumnist, ki je leta 1993 zapustil oblegano mesto in se preselil v Zagreb,

je v kraškem podzemlju spregovoril o jamah, ki so se v različnih zgodovinskih obdobjih spremenile v grobišča.

Ob prevzemu nagrade je spregovoril o vojni, ki ni naravna nesreča, in naši mržnji, ki ni vremenska fronta, prispela z zahoda.

»Za prenehanje morij je treba vsak dan razmišljati o ubijalcih,« je med drugim dejal pisatelj. Njegov govor, v slovenskem prevodu Sonje Polanc, v celoti objavljamo v današnjem, torkovem Primorskem dnevniku.