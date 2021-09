Vrača se beneški filmski festival

V Benetkah bo med 1. in 11. septembrom potekal 78. mednarodni filmski festival, na katerem bo zastopanih skoraj 60 držav. Za zlatega leva se bo letos potegovalo 21 filmov, med njimi tudi novi film Madres paralelas španskega režiserja Pedra Almodovarja, ki bo odprl Beneško Mostro. Festival bodo zaradi pandemije spremljali protikoronski ukrepi. Pandemija, zaradi katere bodo obiskovalci morali vstopnice vnaprej rezervirati na spletu, je po oceni direktorja festivala Alberta Barbere prinesla več ustvarjalnosti in bolj kakovostne filme. Organizatorji so zaznali tudi velik povratek ameriških producentov in igralcev.

Festival bo odprl novi film Almodovarja Madres paralelas. Film, uvrščen v tekmovalni program, prinaša zgodbo dveh žensk, ki v porodnišnici rodita na isti dan. V glavnih vlogah sta zaigrali Penelope Cruz in Milena Smit.

Za zlatega leva se bo poleg Almodovarjevega filma potegovalo še 20 filmov, med njimi film The Power of dog režiserke Jane Campion, v katerem v glavnih vlogah igrata Benedict Cumberbatch in Kirsten Dunst, ki se je v filmske vode vrnila po več kot desetletnem premoru. Avstralsko-novozelandska koprodukcija je bila posneta po istoimenskem romanu Thomasa Savagea.

Za glavno festivalsko nagrado je v igri tudi film film Spencer režiserja Pabla Larraina s Kristen Stewart kot princeso Diano. Novi biografski film se osredotoča na božični konec tedna, ki ga je princesa Diana preživela z britansko kraljevo družino in med katerim se je odločila, da bo končala zakon s princem Charlesom.

V tekmovalnem programu je rekordnih pet italijanskih filmov, med njimi tudi E Stata la Mano di Dio režiserja Paola Sorrentina. Film je posnel v Neaplju, v njem pa nastopa pogosti Sorrentinov sodelavec Toni Servillo.