Catherine Deneuve kot madame Chirac

Film, ki je od včeraj na ogled tudi v italijanskih filmskih dvoranah, sloni na ramenih in talentu filmske zvezde, Catherine Deneuve. Ikonična francoska igralka je v osemdesetem letu starosti sprejela povabilo štiridesetletne režiserke Lée Domenach, da nastopi v njenem prvencu Bernadette. Se pravi biografski zgodbi, ki pripoveduje o ženi pokojnega francoskega predsednika Jacquesa Chiraca.

Kljub številnim resničnim dogodkom s pomočjo katerih delo opisuje emancipacijo energične in sposobne »première dame«, ki se končno upre možu, da bi se tako tudi rešila teme, v katero jo on stalno poriva, je predvsem zelo zabavna komedija. Hecno deluje tudi filmski plakat, v katerem je upodobljena madame Chirac z rožnatim kostimom, ki je točno tak, kot stena za njo. Simbolična slika ponazarja žensko, ki se želi rešiti zakulisja, v katerega jo je poleg moža pahnila tudi hčerka Claude, ki je kmalu postala očetova tajnica in pri tem prisilila mamo in sestro v ozadje.

Ironična pripoved ob smehu razkriva tudi pomembne trenutke francoskega sodobnega dogajanja in pa marsikatero zamolčano skrivnost bivšega predsednika, ženskarja, ki se je z leti zapletel tudi v številne korupcijske škandale. Kot bi šlo za nekakšno maščevanje, predvsem pa samopotrditev, se je njegova uradna življenjska sopotnica v določenem trenutku ob pomoči prijateljev, sodelavcev in tudi modnega oblikovalca Karla Lagerfelda, odločila za popolno spremembo celostne podobe.

Kot je po pariški premieri prejšnjo zimo povedala sama Catherine Deneuve, jo je resnična zgodba o vrsto let zatrti sposobni ženski, ki zasije v svoji avtentičnosti in posledično dobi priznanje javnosti, navdušila.

Lahkotni film, ki se mu sicer pozna, da ga ni režirala posebej izkušena roka, ima tudi to značilnost, da pripoveduje o gospe, ki je še živa. Bernadette Chirac je danes enaindevetdesetletna bivša francoska prva dama, ki živi sama v velikem stanovanju ob Seni, kjer še vedno budno spremlja vse, kar se dogaja doma in po svetu. Predsednikova soproga, ki je živela v Elizejski palači za čas dveh moževih predsedniških mandatov, je tudi edina ženska v povojni Franciji, ki ni samo spremljala politične dejavnosti oblastnega soproga, temveč je bila tudi sama politično zelo aktivna.

La moglie del presidente (Bernadette)

Država: Francija, 2023

Režija: Léa Domenach

Igrajo: Catherine Deneuve, Denis Podalydes in Michel Vuiellrmoz