Vrača se Tristebookfest

V trenutku, ko se zares zavemo, da nismo edini prebivalci našega planeta, se naše dojemanje okolja nujno spremeni. In svet je naenkrat izjemno lep. V to so prepričane organizatorke festivala Triestebookfest, ki bo od sobote, 27. aprila, do nedelje, 5. maja, popestril dogajanje v tržaških kulturnih dvoranah, kavarnah, gledališčih, parkih, knjižnicah in tudi ulicah ter po Krasu. Na včerajšnji predstavitvi devete izvedbe zdaj že prepoznavnega knjižnega srečanja sta bogat program predstavili Loriana Ursich in Angela Del Prete. Med naštevanjem velikega števila dogodkov, ki so namenjeni najširši javnosti, je bilo tudi jasno, da se je festival iz nišnega srečanja ljubiteljev literature razvil v velik dogodek.

Rdeča nit programa, ki nosi naslov po znameniti pesmi Louisa Armstronga What a wonderful world, je človekovo spremenjeno dojemanje živalskega in rastlinskega sveta, ki izhaja iz vse večjega zavedanja, da moramo ljudje nujno oblikovati spoštljiv način sobivanja z ostalimi živimi bitji in organizmi na Zemlji. Temo bodo razvili na sprehodih po mestu, srečanjih z avtorji, delavnicah za otroke in dijake, pri katerih bosta sodelovala tudi Miramarski morski rezervat in skupina Coop Alleanza 3.0.

Uradno odprtje festivala bo sicer v ponedeljek, 29. aprila, ko bo v kavarni San Marco svetovno znani filozof Jeff Sabo spregovoril, sicer na daljavo, o tem, da ko rešujemo živali, v resnici rešujem sebe.