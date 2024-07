Za oboževalce bo poslastica

Marsikdo pozna legendarno angleško zasedbo Black Sabbath, in to prav gotovo tudi zaradi njenega karizmatičnega pevca Ozzyja Osbournea. Sabbathi veljajo za pionirje heavy metal scene in v bistvu za ustanovitelje »težkega metala« ter tako imenovanega doom metala.

V istem obdobju, to je v prvih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, pa je na drugi strani oceana nastala podobna skupina z imenom Pentagram. Poznavalci heavy metala obožujejo tako Sabbathe kot Pentagrame, pa čeprav so prvi nedvomno veliko bolj znani od svojih ameriških »bratrancev«.

V več kot petdeset let trajajoči karieri so glasbeni projekt Pentagram razpustili kar nekajkrat, v njegovih vrstah pa je nastopilo več kot trideset različnih glasbenikov.

Leta 2015 je skupina izdala svojo zadnjo ploščo Curious Volume, nato pa spet mirovala. Pevec, ustanovitelj benda in živa legenda svetovne heavy metal scene Bobby Liebling je medtem moral rešiti nekaj »nevšečnosti« s pravico ... V naslednjih letih je spet zbral kopico glasbenikov, s katerimi je občasno nastopal v živo.

Letos pa novo presenečenje. Liebling je stopil v stik z italijansko neodvisno založbo Heavy Psych Sounds Records in z njo podpisal pogodbo za nov plošček, ki bo sicer izšel na začetku naslednjega leta. Ameriški pevec je na novo sestavil bendovo postavo. Poleg njega so torej sedaj glasbeni producent, pevec in kitarist skupine Mos Generator Tony Reed, basist John »Scooter« Haslip ter bobnar zasedb Saint Vitus in Spirit Caravan Henry Vasquez. Pentagram so z novo postavo že začeli s koncerti v Združenih državah Amerike, kmalu pa bodo prišli še v Evropo, kjer bodo nastopili na nekaterih izmed boljših glasbenih festivalov.

V pričakovanju na nove komade pa bosta medtem septembra izšli dve starejši plošči v povsem remasteriziranih izdajah in z novima platnicama. To sta Review Your Choices in pa Sub-Basement.

Sub-Basement je album iz leta 2001. Posnela ga je v bistvu dvojica: Liebling in večstranski glasbenik Joe Hasselvander, ki je takrat bil (ponovno) član benda in je odigral vse instrumente. V plošči dobimo enajst novih komadov in še dve priredbi uspešnic Review Your Choices in Megalania. Pesmi je letos ponovno masteriziral novi član Tony Reed, za novo platnico pa je poskrbel italijanski umetnik Luca Solo Macello.

Sound albuma je seveda zvest prejšnjim, to je torej heavy metal doom glasba. V nekaterih skladbah pa najdemo tudi bolj rokenrol odtenke. Torej prava poslastica za Pentagramove oboževalce, do prihodnjega leta, ko bo zagledal luč nov plošček!

Sub-Basement Remastered

Pentagram

Doom, Heavy metal

Heavy Psych Sounds Records, 2024