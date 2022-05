56. tradicionalni praznik češenj v Brdih (Slovenija)

4. in 5. junija vas v Brdih čaka tradicionalni 56. Praznik češenj, posvečen rdečelički gospodični, slavni briški češnji. Praznik je postal največja kulturno-turistična prireditev, ki jo vsako leto obišče veliko število obiskovalcev iz Slovenija in sosednjih držav. Letos na novi lokaciji, v srednjeveški vasici Šmartno in pri razglednem stolpu Gonjače.

Čaka vas bogat program z etnološkimi in kulinaričnimi vsebinami ter kulturni, športni in zabavni dogodki za vse starosti.

Celoten vikend se prepustite ljubezni briške narave, začutite njeno srčnost in objemite domačnost Brik in Bricev: stojnice z lokalnimi produkti in izdelki, kulinarična doživetja, kulturni in otroški živ žav, degustacija oljčnega olja, razstava češenj, poulična glasba, sproščenost trenutka in pa seveda veliko veliko veliko češenj.