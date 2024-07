Olimpijski Primorski dnevnik

S slovesnim in spektakularnim odprtjem na reki Seni so se v Parizu začele 33. poletne olimpijske igre, ki se bodo končale v nedeljo, 11. avgusta. V soboto bodo podelili že prve komplete kolajn, skupno 14. V nedeljo pa bo s prvim plovom začela olimpijsko regato v razredu 49er FX tržaška jadralka Jana Germani, ki tekmuje skupaj z Giorgio Bertuzzi.

Nekoliko okrepljeno športno uredništvo Primorskega dnevnika bo vsak dan obogatelo časopisno izdajo s posebnimi olimpijskimi stranmi (reportaže, intervjuji, poglobitve, ...). Kritično in na svojevrsten način se bo v svoji rubriki Bridge&Roll lotil olimpijskih iger športni novinar Sergio Tavčar. Za dnevni komentar smo vprašali tudi novinarja in profesorja Petra Verča, ki bo bralce kratkočasil z rubriko Na robu in na dnu. Prihodnji teden pa se nam bo iz Pariza oglašala sodelavka Mojca Petaros.