Danes (26. julija) ob približno 17.30 so tržaški gasilci prejeli klic, ki jih je obveščal o manjšem požaru na Dolgi Kroni, v Občini Dolina. Pokrajinsko poveljstvo je v boj proti zubljem takoj poslala specializirano enoto AIB iz Milj, ki je izurjena za spopadanje z gozdnimi požari. Miljski gasilci so se takoj napotili na kraj požara, ga pogasili in preprečili, da bi se razširil na bližnje vinograde in goščavo.