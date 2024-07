Nazdravili bodo z ekološkimi čašami

Letošnja Barcolana bo bolj trajnostna in ekološko naravnana. Kot so danes dopoldne povedali na tiskovni konferenci v deželni palači v Ulici Carducci, bodo na letošnjem jadralskem prazniku merili ogljični odtis tega dogodka, predstavili so tudi nove barvane kozarce iz recikliranega materiala za večkratno uporabo.

»Barcolano je lani v desetih dneh obiskalo 425.000 ljudi,« je povedal Mitja Gialuz, predsednik barkovljanskega kluba SVBG, ki organizira jadralski praznik. Do podatkov so se lani dokopali ob pomoči zagonskega podjetja Just one Earth. Kot je povedala njegova predsednica Daniela Filipaz, podjetje ob pomoči satelitskih slik in umetne inteligence preučuje vpliv človeka na okolje. Če so lani merili le število obiskovalcev dogodka, bodo letos pri podjetju merili tudi ogljični odtis Barcolane, oziroma količino ogljikovega dioksida, ki bo zaradi oktobrskega dogajanja v Trstu končal v atmosferi.

Da bi omejili uporabo plastičnih kozarcev za enkratno uporabo, so si organizatorji Barcolane zamislili nove čaše za vino iz recikliranega materiala tritan. Kot je povedal Gialuz, se vsako leto postavlja problem številnih kozarcev, ki končajo na tleh oziroma v morju, pri čemer je zmanjšanje uporabe plastičnih pripomočkov eden od dolgoročnih ciljev Barcolane.

