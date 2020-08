Glasuj za julijsko Osebnost Primorske!

Dark Theme

Ksenija Dobrila in Walter Bandelj sta bila vztrajna akterja v procesu vračanja tržaškega Narodnega doma Slovencem. Po zaslugi Ine Sulič bodo didaktične igrače dobili tudi otroci z okvaro vida. Davor Škerjanc je z ekipo sodelavcev utrdil sežanski Tabor med nogometno elito. Jože Jeram, organizator prenosa 90-letnega domoljuba do bolnice Franje, pa je obudil pozabljene vrednote. Komu bodo bralci in poslušalci Primorskega dnevnika, Primorskih novic, Radia Koper, Televizije Koper in Radia Trst A namenili največ glasov, bo znano prihodnjo soboto.

Ksenija Dobrila in Walter Bandelj

1. Ksenija Dobrila in Walter Bandelj Ksenija Dobrila in Walter Bandelj, predsednica Slovenske kulturno gospodarske zveze in predsednik Sveta slovenskih organizacij, sta bila med glavnimi akterji pogajanj, ki so s podporo predsednikov Slovenije in Italije ter ob pomoči slovenske diplomacije privedla 13. julija do začetka vračanja tržaškega Narodnega doma Slovencem. Pot bo še dolga, nad spoštovanjem memoranduma o soglasju glede vrnitve pa bo bdela tudi Fundacija Narodni dom, ki sta jo krovni organizaciji Slovencev v Italiji skupaj ustanovili; ta bo prevzela lastništvo Fabianijeve palače v Trstu in začrtala novo poglavje v njeni zgodovini.

Ina Sulič

2. Ina Sulič Magistrica inkluzivne pedagogike in zgodnjega učenja Ina Sulič je glavna koordinatorka projekta S prsti do znanja, v okviru katerega je doslej nastalo več kot 130 tipnih in tipno slušnih igrač iz blaga in lesa. Namenjene so predšolskim otrokom z okvaro vida. Izdelovali so jih tudi priporniki iz koprskega Zavoda za prestajanje kazni. Igrače bodo podarili Centru za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana. Še pred tem pa so jih razstavili, da bi širši javnosti približali svet v temi in pokazali, da je inkluzija vrednota.

Davor Škerjanc

3. Davor Škerjanc Sežanski Tabor je bil v minuli sezoni edini predstavnik primorskega nogometa med elito. Sežanci so izpolnili tekmovalne cilje in se zanesljivo obdržali v družbi najboljših. Uspešno sodelovanje med glavnim pokroviteljem, vodstvom, stroko in nogometaši je tlakovalo pot do uspeha. Izpostaviti velja športnega direktorja Davorja Škerjanca, ki je našel učinkovite kadrovske rešitve, zadetek v polno je bil prihod trenerja Maura Camoranesija. Nekdanji svetovni prvak je poskrbel, da je sežanska zgodba presegla slovenske meje.

Jože Jeram