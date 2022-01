Kdo so najbolj pogumni, najbolj srčni, najbolj posebni?

Od danes naprej lahko poslušalci, bralci in gledalci osrednjih primorskih medijev na obeh straneh meje oddajo svoj glas za osebnost, ki je s svojimi dejanji in besedami najbolj zaznamovala leto 2021. Čeprav se časi in okoliščine spreminjajo, primorske vrednote ostajajo.

Vesna Humar

Osebnost Primorske seveda ni edini izbor najbolj izrazitega ali zanimivega imena v državi, a ima mnogo odlik, ki so, tako kot v prostor v katerem nastaja, posebne in izjemne.

Med njimi je morda najpomembnejša ta, da za izbor moči združujejo različne medijske hiše: javne in v zasebni lasti, časopisne, radijske in televizijske ter s sedežem v Sloveniji in v Italiji. Ta raznolikost organizatorjev se že od leta 2005, ko je bil srčni kirurg Tomislav Klokočovnik razglašen za prvo Osebnost Primorske, odseva tudi v raznolikosti uspehov, življenjskih izkušenj ter izzivov kandidatk in kandidatov za prestižni naslov.

Kaj nas navdušuje

Uredništva sodelujočih medijev so po številnih pogovorih in tehtnem premisleku oblikovala izbor kandidatov, za katere velja predvsem ugotovitev, da so naredili tisti korak onkraj.

Da so povzdignili glas in se odločili za aktiven odziv, kot denimo borka za Trnovski gozd Mojca Milone. Da so ostali zvesti svojim načelom in strokovnemu znanju tudi, ko so bili pritiski največji, kot denimo Mario Fafangel. Da so, kot Primož Krečič in koprski župljani, ostali pri svojih ciljih, ne glede na nepričakovane zagate in težave.

Kandidati za Osebnost Primorske so, kot Cvetka Kernel, občutljivi za stiske drugega, še posebej šibkejšega, a tudi za priložnosti, ki nam jih ponujajo medčloveški stiki. Denimo stik z občinstvom, ki je za pianista Alexandra Gadjieva tudi po njegovem globalnem uspehu še vedno ključna razsežnost poustvarjanja.

Kandidati so skromni in iskreni ter strastni in hkrati preprosti v svojem početju kot Lara Komar, uspešna igralka, ki je s svojim stališčem ob Paradi ponosa razorožila vsakršno prazno ideologiziranje in politiziranje. In kot Igor Miljavec, ki brez pretirane drame, dan za dnem in potrpežljivo v svojem domačem okolju gradi boljši svet za vse. Korak več. pa še enega. pa še nekaj tisoč, sta naredila učitelja Andreja Gulič in Matej Maver, ki sta svoje otroke, medtem ko so bili doma, dvakrat peljala okrog sveta. In še en korak k sožitju, strpnosti in razumevanju v obmejnem prostoru sta naredila Gorazd Bajc in Borut Klabjan. Ker zgodovina, še posebej boleča in konflikta, lahko deli, ampak razumen, resen, odprt pristop k raziskovanju preteklosti to bolečino blaži.

Če je kdo ozdravil svet v 2021, so bili to športnice in športniki, ki so v Tokiu nastopili na paraolimpijskih igrah. Med tistimi, ki so tam uresničili svoje sanje, je bil Matteo Parenzan, Mlad športnik iz repenskega društva Kras, ki se je poti na drugi konec sveta lotil z izjemno resnostjo in predanostjo.

Brez »fešte«, ampak prisrčno

Ko se proslavlja po primorsko, se ponavadi to počne bučno, glasno in nadvse radodarno. V dobrih časih so bile podelitve naziva v portoroškem Avditoriju izvrstna priložnost za srečanja, pogovore in nastanek novih načrtov ter zavezništev.

Ampak čeprav razmere še vedno ne dovoljujejo množičnega in bučnega druženja, bo tudi letos podelitev naziva zaznamovala dobra mediteranska toplina.

Sklepna prireditev bo v obliki posebne oddaje, ki bo potekala v četrtek, 13. januarja 2021 iz prenovljenega radijskega studia Hendrix. Osebnosti Primorske bomo podelili zlato jabolko, delo akademskega kiparja Boštjana Drinovca.

Za občinstvo v studiih žal ni prostora. Prenos sklepne prireditve bo mogoče spremljati v živo ob radijskih sprejemnikih na Radiu Koper in Radiu Trst A ali ob zaslonih: na spletu in Facebook straneh vseh sodelujočih medijev. Posnetek bo na TV Koper/Capodistria isti večer ob 22.30.

Osebnost Primorske 2021 bo razglasil živahen radijsko televizijski par. Voditelja letošnje prireditve bosta Mairim Cheber, voditeljica in novinarka Radia Trst A ter voditelj in glasbeni urednik na radiu Koper Iztok Novak Easy. Seveda se bo tudi pelo in igralo. Za glasbene užitke bosta poskrbela Tinkara Kovač in pianist Davor Klarič.

GLASUJETE LAHKO

PREKO SPLETNE STRANI

klikni in oddaj glas

S SMS SPOROČILOM

NA TELEFONSKO ŠTEVILKO +0039 3401222160