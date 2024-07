Raziskovalci na Antarktiki odkrili novo vrsto rakca

Na daljni Antarktiki je mednarodna skupina raziskovalcev pod vodstvom Univerze v Trstu odkrila novo vrsto rakca, ki bo znanstvenikom v pomoč pri preučevanju vpliva človekovih dejavnosti na morsko biodiverziteto in ekosisteme.

Malega antarktičnega rakca iz reda postranic (Amphipoda) so imenovali Orchomenella rinamontiae, posvetili so ga namreč zoologinji Rini Monti, ki je leta 1907 v sardinskem Sassariju kot prva ženska v Italiji dobila univerzitetno katedro. Blizu znanstvene postaje Mario Zucchelli ga je odkril zoolog in profesor na fakulteti za vede o življenju Univerze v Trstu Piero Giulianini, in sicer med 33. italijansko antarktično odpravo (2017-18).

Kot piše v sporočilu za medije tržaške univerze, odkritje odpira nove poti za raziskovanje in boljše razumevanje morskega življenja ter biodiverzitete v najbolj odročnih krajih planeta. »Prvotni namen raziskave je bil preveriti odziv antarktičnih rakcev na segrevanje morij. Iz morfoloških in genetskih analiz pa se je pozneje izkazalo, da nekateri vzorci pripadajo vrsti, ki še ni bila opisana,» pojasnjuje Giulianini. »Nova vrsta sodi v endemično skupino iz antarktičnih voda, gre za rakce, ki imajo ključno vlogo v morskih skupnostih, ker uživajo in prerazporejajo hrano raznih velikosti. Monitoriranje količine in raznolikosti teh rakcev bo pomagalo razumeti vplive človekove dejavnosti na te občutljive ekosisteme,» razlaga profesor.

Pri morfoloških analizah so raziskovalci v sinhrotronu Elettra v Bazovici uporabili napredno tehniko imaginga z rentgensko mikro tomografijo. Tako so pridobili tridimenzionalne posnetke nove živalske vrste.

Pri raziskavi, objavljeni v reviji Zoological Journal of the Linnean Society, so sodelovali še Samuele Greco, Elisa D’Agostino, Marco Gerdol, Alberto Pallavicini in Chiara Manfrin s tržaške univerze, dva kolega z Univerze v Kalabriji ter strokovnjaka Claude de Broyer iz Belgije in Ed Hendrycks iz Kanade.