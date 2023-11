Martinovo Šmartno 2023

Martinovo, ki v veselo družbo poveže ljubitelje in poznavalce jesenskih dobrot, še posebej vina, je izvrstna priložnost za obisk Brd. Enogastronomske dobrote in izvrstno novo vino boste tudi letos lahko okušali v zavetju zidov srednjeveške vasice Šmartno 11. in 12. novembra.