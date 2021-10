$!Okusi Krasa 2021 – Iz kraške zemlje na krožnik

Letošnji Okusi Krasa bodo tradicionalne kraške jedi obogatili z inovativnimi detajli. Pridih kuhinjskih novosti bo kraški kulinariki dodal »piko na i« za trajnostno ovrednotenje njene kulinarične vrednosti. Prikazana bo kulinarična dediščina kraja in njene sodobne interpretacije kot ena izmed priložnosti za razvoj trajnostnih doživetij na Krasu. Trajnostnejši pristop pri pridelavi hrane se izraža skozi tesnejši odnos med prostorom in svojimi pridelki, glede na edinstvenost, saj pridelek gre »Iz kraške zemlje v krožnik« .

Pekarne nudijo tipične slaščice in kruh iz domače moke, mlete na mlinskem kamnu. V kotičku tipičnih proizvodov pri sodelujočih ponudnikih bodo med prireditvijo, in tudi pozneje, naprodaj domači proizvodi v sodelovanju s konzorciji in organizacijami proizvajalcev. Tudi letos so na voljo posebni darilni paketi Okusov Krasa. Ne le vino in kulinarika, temveč tudi ponudba izletov skozi naravo, z roko v roki s kulinariko, z vodiči Curiosi di Natura.

V programu imamo tudi več dogodkov:

Nedelja, 31.10 »Perčedol in okolica« - ogled ene najglobljih in najznačilnejših kraških dolin in škrapljišč med Opčinami in Repentabrom. Branje v živo. Zbirališče: ob 9.10, pred vhodom v dolino Perčedol, cesta SP9. Avtobus št. 42.

Sobota, 6. 11. Tematski večer - v gostilni Gabrovec se bo odvil prav poseben tematski večer v znamenju kraških dobrot. Ob 16:00 bo potekalo ocenjevanje najboljše kraške klobase, ob 20:00 pa se bodo obiskovalci okrepčali s tematsko večerjo.

Nedelja, 7.11. »Ekskurzija na Kokem in prinčevo dolino« - ekskurzija v naravi med jami, dolinami in z ogledom strelskih jarkov Prve svetovne vojne. Z vrha se razprostira pogled na zasnežene vrhove Julijskih Alp. Zbirališče: 9.10, Trgovina Conad Gran Duino (bivši Bar Bianco). Avtobusna linija št. 44 iz Trsta ali št. G51 (linija letališče – Trst)

Nedelja, 14.11. »Od Padrič do kraškega roba« - pot po gozdovih in travnikih z dišečo slano in skotani ognjene barve s pogledom na notranji Kras. Vrnitev po kraškem robu s pogledom na morje in mesto. Zbirališče: Znanstveni park Padriče, avtobusna postaja. Avtobus n. 51 iz Trsta.

Odkrij več na: https://okusikrasa.net/sl/