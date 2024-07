Košarkarji ZDA na olimpijski generalki pred skoraj 20.000 gledalci premagali Nemce

Ameriški košarkarji s superzvezdnikom LeBronom Jamesom so po tesni zmagi na pripravljalni tekmi proti Južnemu Sudanu (101:100) tokrat bolj zanesljivo opravili drugo generalko za olimpijske igre. Na prijateljski tekmi v Londonu so z 92:88 ugnali svetovne prvake Nemce.

Prvi strelec tekme je bil ameriški zastavonoša James z 20 točkami, pred 19.177 gledalci v dvorani O2 Arena ob Temzi pa je bil v ekipi Nemčije z 18 točkami najboljši Franz Wagner.

James je predvsem v finišu prestižnega dvoboja pokazal svoje znanje. Devetintridesetletni veteran je prispeval zadnjih 11 točk ameriške ekipe.

Američani, tradicionalno prvi favoriti za olimpijsko zlato, so bili sinoči v Londonu veliko bolj zbrani kot 48 ur prej proti avtsajderju, Južnemu Sudanu. Kljub temu so se morali člani »sanjskega moštva«, ki so nastopili brez Kevina Duranta, močno potruditi za zmago.

Olimpijski turnir bo v Lillu in Parizu. ZDA bodo igre začele v nedeljo proti podprvakom Srbom z najkoristnejšim igralcem (MVP) lige NBA, Nikolo Jokićem. Nemčija se bo dan prej pomerila z Japonsko.