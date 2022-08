Podjetje GOSTOL GOPAN želi spodbujati čezmejno povezovanje znanja in kadrov

Grupacija trenutno zaposluje več kot 400 zaposlenih (od katerih 210 na podjetju GOSTOL - GOPAN). V zadnjih letih je Skupini uspelo doseči preskok v prisotnosti na trgih, in sicer iz tradicionalnih trgov, na nove trge (ter nove kupce). Prisotni so v več kot 80 državah, na vseh petih celinah. Vsi ti podatki dokazujejo globalno naravnanost podjetja in internacionalizacijo poslovanja, preko katerih Skupina pridobiva nove ideje, izkušnje in s tem razvija nova znanja.

Podjetje je del Skupine TP FOOD GROUP, s sedežem v Padovi (Italija), ki razvija in proizvaja opremo za velika in mala podjetja v prehrambeni industriji. Povezovanje podjetij znotraj grupacije (trenutno je teh podjetij 6) omogoča zaposlenim, da izmenjujejo znanja in veščine, ki so potrebna za doseganje zastavljenih ciljev.

Blagovna znamka GOSTOL se postavlja ob bok največjim svetovnim proizvajalcem industrijske pekarske opreme. Bogata dolgotrajna tradicija družbe izvira iz izkušenj in strokovnega znanja, ki so bila pridobljena skozi dolga leta razvoja in sodelovanja s končnimi uporabniki.

Podjetje je nastalo in raslo skupaj z mestom Nova Gorica in ima od vsega začetka ključen pomen za novogoriško gospodarstvo. Danes je svoje lokalne meje krepko preraslo, 90% svoje proizvodnje podjetje trži na globalnih trgih z inovativnimi tehnološkimi pristopi in rešitvami na ključ.

GOSTOL-GOPAN je novogoriško podjetje, ki letos praznuje svojo 75. obletnico. Z lastnim razvojem, proizvodnjo in strateško usmeritvijo ustvarja, konstruira in dobavlja profesionalne avtomatizirane industrijske linje za proizvodnjo različnih tipov kruha in pekovskih izdelkov.

Prilagodljivost naročniku in hitra odzivnost glede na trende in izzive trga, sta ključni značilnosti, ki predstavljata konkurenčne prednosti bodisi Skupine TP FOOD GROUP kot podjetja GOSTOL. Za doseganje ambicioznih zastavljenih ciljev v sklopu večletne strategije, je pridobivanje strokovnih kadrov glavni fokus , ki že danes definira prihodnost podjetja. Zato se je podjetje odločilo, da povabi k sodelovanju mlade, ustvarjalne in kreativne posameznike tudi iz slovenske manjšine v Italiji.

Med področji, na katerih podjetje trenutno išče bodisi kadre z večletnimi izkušnjami ter mlade, ki so komaj zaključili univerzo, izstopajo: računalniški inženiring, strojništvo, konstrukcija in razvoj, avtomatizacija, programiranje ter digitalizacija. Za mlade je to odlično okolje, ki omogoča izkušnje ter osebni in profesionalni razvoj na različnih področjih in v multidisciplinarnem okolju, ki spodbuja interakcijo med strokami in disciplinami.

Za izvajanje skupnih sinergij znotraj grupacije si že dve leti prizadevata mlada zamejska menedžerja Matjaž Zaccaria, vodja komerciale na matični družbi Tecnopool S.p.A. v Padovi ter Frandolič Matija, vodja splošnih funkcij na podjetju Gostol Gopan v Novi Gorici. Izkušnje, ki sta jih Matjaž in Matija nabrala v vseh letih profesionalne kariere v sklopu velikih mednarodnih organizacij, prinašajo nove vidike in pristope znotraj Skupine TP Food Group, ki postaja vedno večja (bodisi v obsegu prometa ter v številu zaposlenih) in torej potrebuje spremembe v organizacijski strukturi in v procesih. Matjaž in Matija poudarjata, da se v takem poslovnem okolju pridobi ogromno izkušenj in znanj ter dodatnih veščin (npr. hitro sprejemanje odločitev, fleksibilnost, problem solving), ki nedvoumno dajejo zaposlenim nove možnosti razvoja in profesionalne rasti in navsezadnje mednarodne izkušnje.