Prevod v žepu!

Svet, ki nas obdaja, se ves čas spreminja. Eni izmed večjih sprememb v sodobni zgodovini smo bili priča nekaj let po prelomu tisočletja, ko so se v naših rokah začele pojavljati majhne pravokotne naprave, ki so sčasoma postajale vse zmogljivejše. Danes si življenja brez pametnega telefona ne moremo več predstavljati, v dobrem ali slabem; so pa te naprave lahko izjemno priročne pri spopadanju s sodobnimi jezikovnimi izzivi.

Življenje v medkulturnem in večjezičnem prostoru nas pogosto spravlja v stik z drugimi jeziki, v sodobni globalizirani krajini pa dobiva vse pomembnejšo vlogo angleščina. Če se nam zgodi, da nekoga ali nečesa ne razumemo, lahko svojo mobilno napravo uporabimo kot prevajalca ali tolmača. Obstajajo aplikacije, ki so namenjene hitremu prevajanju besedil, tako natisnjenih na papir kot digitalnih, nekatere pa prevajajo celo govor.

V trgovini z aplikacijami lahko najdemo orodja, kot sta denimo Google Translate ali DeepL. Telefoni s sistemom Android imajo že prednameščeno aplikacijo za prevajanje v kompletu aplikacije Google, ki jo lahko zaženemo s klikom na slavno lečo v iskalnem polju, sicer pa s klikom na ikono aplikacije.