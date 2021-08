Sodelujemo s FBI-jem

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Dragi bralci, vabimo vas k soustvarjanju tedenske jezikovne rubrike. Svoje jezikovne dvome nam pošljite na spodnji naslov.

Na vaša vprašanja bodo odgovarjali jezikoslovke in jezikoslovec SLORI-jeve Delovne skupine za slovenski jezik Matejka Grgič, Andreja Kalc, Maja Melinc Mlekuž in Damjan Popič.

Pozdravljeni,

v knjigi sem opazil rabo »sodelovati s FBI-jem« in me zanima, ali je to pravilno. Ali ne bi bilo prav »z FBI-jem«?

Hvala za odgovor.

Najlepša hvala za zastavljeno vprašanje, ki je v resnici bolj zahtevno, kot se morda zdi na prvi pogled. Razlog je ta, da se pri izbiri variante predloga s ali z odločamo glede na zapis, ne glede na izgovor. Pri večini primerov s tem ni težav – če izberemo kar začetno črko F, ki se pojavlja v vašem primeru FBI, lahko podamo nekaj primerov, pri katerih dvoma preprosto ni: s FJK, s filmom, s fibrozo itd. Razlog za težavo je torej v vašem specifičnem primeru, in sicer ta, da se kratica FBI izgovarja [efbiaj]. »Krivec« za težave je v izgovoru pisan krepko, ta glas pred F nas torej sili k rabi variante z namesto s.

Da v rabi prihaja do razhajanj, lahko vidimo v spodnji tabeli, ki ponazarja vse pojavitve predloga s/z in kratice FBI v korpusu Gigafida. Pravopisno ustrezni varianti sta pisani krepko, sta pa po pogostosti močno za nepravilnima variantama.