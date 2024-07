Kras Repen je pripravljen

Kras Repen bo v novi sezoni, skupaj z Juventino, tista ekipa, ki bo igrala v najvišji deželni elitni ligi. Prvenstvo se bo z uvodnim krogom začelo že 8. septembra. Prvi krog pokala elitne lige pa bo na sporedu 24. avgusta.

Prav zaradi tega se bodo repenski rdeče-beli začeli na novo dolgo sezono pripravljati v četrtek, 1. avgusta, ko se bodo ob 18. uri zbrali v repenskem športnem centru Darka Škabarja.

Kot običajno vlada tudi pred začetkom letošnje sezone v repenskem taboru veliko pričakovanje. Kras Repen se je po eni sami sezoni vrnil med elitne ligaše. Nogometaši trenerja Radenka Kneževiča, ki bo tudi letos vodil ekipo, so si napredovanje izborili v končnici prvenstva, ko so na nevtralnem igrišču v Manzanu premagali Casarso z 2:1.

Ferluga gre v Španijo

V Repnu, kjer letos ne bodo imeli mladinskih ekip (tudi mladincev ne), so skoraj v celoti potrdili lansko zmagovito zasedbo in so ji obenem dodali kar nekaj zanimivih ter kvalitetnih nogometašev. V novi sezono rdeče-belega dresa ne bodo oblekli Paliaga, ki odhaja v Milje, Samuel Ferluga, ki se je odločil za študijsko leto Erasmus v Španiji, vratar Manfren, Ačić, Jan Sancin (bržkone bo igral za Breg), Degrassi ter Tuiach, ki gre na posodo h Costalungi.

Zanimive okrepitve

Trener Radenko Kneževič ter predsednik Krasa GoranKocman sta v Repen privabila nekdanjega vratarja sežanskega Tabora Eneja Boleja (letnik 2006), obrambnega igralca Mattio Polacca (2005), Borštana Erika Ferlugo (2005, Samuelov brat, ki je do letošnje sezone igral pri San Luigiju) ter Rayana Pahorja (letnik 2006, doma iz Mavhinj, ki je igral pri mladinskih ekipah Triestine, lani pa v Tržiču).

Ni pa še konec prihodov. Iz Vižovelj (Sistiana Sesljan) bo Krasove vrste okrepil Matteo Almberger (levi bočni igralec, letnik 2002), ki je nazadnje igral tudi s furlansko izbrano vrsto v Nemčiji in osvojil Europeado. Iz Sesljana prihaja tudi obetavni mladi nogometaš, član Žil, Matteo Herve Gotter (2004), od Juventine pa napadalec Gabriele Lombardi (1998).

Pomembni okrepitvi naj bi tudi bili izkušeni Novogoričan Rok Grudina (letnik 1994), ki je lani nosil dres Pro Gorizie, pred tem pa je igral v Kopru in Novi Gorici. Pa tudi Maj Šolaja (2002), Renejev brat, levičar, ki ima za seboj izkušnje pri Izoli in ajdovskem Primorju. Po poškodbi pa se bo Krasu spet pridružil srbski nogometaš Nemanja Perić.