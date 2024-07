Pokušnjo vin na Tabru bo sooblikovalo sedem krajevnih vinarjev

Repentabrski občinski svet bo moral še čakati na poletno premirje. V četrtek zvečer je namreč zasedal novoizvoljeni svet, na dnevnem redu je bila med drugim turistično-gospodarska promocija območja. Svetniki in svetnice so obravnavali sklep o

o sodelovanju pri projektu Noči vina zveze Mest vina. Niz bo zajel celotno Furlanijo - Julijsko krajino, začel pa se bo prihodnji četrtek (25. julija) na Tabru. Pokuševalski večer bo sooblikovalo sedem krajevnih vinarjev, kaj za pod zob pa bodo nudili gostilničarji iz Repna in s Cola. »Ponudba bo raznolika in na zelo visokem nivoju,« je projekt opisala županja Kosmina. Večerni program – degustacija se bo pričela ob 19.30 in sklenila okrog 22. ure – bo popestril tudi koncert harmonikarskega virtuoza Aleksandra Ipavca.

»Dogodek je seveda mišljen za naše občane ampak tudi za vse prijatelje Repentabra,« je še dejala Kosmina. Nove in stare prijatelje, bi lahko pristavili, saj se politična odločitev za dogodek izrecno sklicuje na željo po reklamiranju repentabrskih proizvodov in območja.

»Mislim, da bo četrtkova res posebna priložnost,« je napoved degustacije zaključila Kosmina. Očitno se svetniški kolegi strinjajo z njo. Sklep o četrtkovi prireditvi in tudi njegovo takojšnjo izvršljivost je namreč občinski svet sprejel soglasno. »Prav je, da predstavljamo naše kraje,« je o rezultatu dejala Kosmina.

Več podrobnosti o celotnem nizu bodo organizatorji razkrili na današnji novinarski konferenci. Znano je vsekakor, da bo v primeru slabega vremena repentabrska etapa Noči vina na Trobčevi domačiji, vstopnina bo znašala 25 evrov, vstopnice pa bodo na voljo na spletni strani ticketpoint.