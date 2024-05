Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Dragi bralci, vabimo vas k soustvarjanju tedenske jezikovne rubrike. Svoje jezikovne dvome nam pošljite na spodnji naslov.

jezik@primorski.eu

Kaj pomeni »uporabno najmanj do«? Ali je ta zveza sploh smiselna? Hvala za odgovor!

Pred daljšimi prazniki in tako imenovanimi mostovi, kot sta jih letos v koledarju zarisala aprilski dan osvoboditve in prvi maj, morda nekateri še pred prostimi dnevi in dopusti nakupijo večje količine hrane in si ustvarijo zalogo. Danes je to preprosteje, kot je bilo pred davnimi desetletji, ko smo morali na podlagi čutnih zaznav in znanja sami oceniti kakovost in svežino ali neustreznost hrane, ki smo jo kupili brez embalaže. Zdaj mora biti vsak prehranski izdelek v trgovini (še zdaleč pa tega ne zahteva samo evropska zakonodaja!) označen z datumom, do katerega je določeno živilo primerno za uživanje.

Zveza uporabiti najmanj do je intuitivno resnično slabo razumljiva. Če boste njen pomen iskali na spletu, boste naleteli na številne uradne razlage, pa tudi novinarske prispevke, ki potrošnikom svetujejo o varni hrani in pomenih označb. Evropska zakonodaja opredeljuje okvir informiranja o prehranskih izdelkih ter zdravstvenih in prehranskih trditvah na izdelkih. K obveznim informacijam o izdelkih sodijo prodajno ime živila, tabela hranilne vrednosti, seznam sestavin, država porekla končnega izdelka, kar mora biti zapisano čitljivo na vidnem mestu in v razumljivem jeziku. Sem sodi seveda za potrošnike pomemben podatek o roku uporabe živil. Za to uporabljamo dva načina označevanja roka uporabnosti. Na spletni strani Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin si lahko preberemo naslednje pojasnilo: »Porabiti do označuje datum, do katerega so živila varna za uporabo, uporabno najmanj do označuje datum minimalne trajnosti, do katerega živila ohranijo pričakovano kakovost.«

Označba uporabno/porabiti do (»da consumarsi entro il«) nam torej posreduje informacijo o varnosti hrane: po preteklem roku uporabe je ne smemo uživati, čeprav ima morda nespremenjen vonj, videz in okus. Uporabno/porabiti najmanj do (»da consumarsi preferibilmente entro il«) pa posreduje informacijo o kakovosti živila, ki ga lahko brez škode za zdravje načeloma uživamo tudi po preteku roka na embalaži.