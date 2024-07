Za tri obroke bi dali le šest evrov

Težavam s sprejemanjem beguncev v Domu Malala ni videti konca. Potem ko so v javnost prišle novice o nehumanih življenjskih razmerah in fotografije razbitih sanitarij ter umazanih prostorov sprejemnega centra pri Fernetičih, je Italijanski solidarnostni konzorcij ICS opozoril, da bi se razmere utegnile še poslabšati. Od leta 2021 s sprejemnim centrom za prosilce za azil, ki domuje v nekdanji vojašnici finančne policije pri Fernetičih, upravlja škofijska Karitas. Njen mandat se počasi bliža koncu, prefektura v Trstu, ki je odgovorna za obravnavanje prošenj za priznanje mednarodne zaščite in sprejemanje prosilcev za azil, namreč na javnem razpisu izbira novega upravitelja Doma Malala. Nanj se je prijavil tudi Italijanski solidarnostni konzorcij ICS, ki je med letoma 2016, ko so ga odprli, in 2021 že upravljal azilni dom.

Zmaga na razpisu se sicer nasmiha podjetju Nova Facility, ki bi za tri dnevne obroke (zajtrk, kosilo in večerjo) za vsakega stanovalca doma potrosilo pičlih šest evrov. Ravno smešno nizke vsote, ki bi jih podjetje namenilo sprejemanju ljudi, so tržaški konzorcij spodbudile, da se je zoper izid javnega razpisa pritožil na deželno upravno sodišče (TAR). ICS od sodišča zahteva, da preveri realne stroške upravljanja Doma Malala in se izreče o ustreznosti ponudbe omenjenega podjetja.

Podjetje iz Veneta, ki sicer posluje v gradbenem sektorju, je na povsem neustrezen način že upravljalo azilna domova na otoku Lampedusa in v Bologni. Tam je v nehumanih razmerah, v prostorih, ki bi sprejeli do 250 prebivalcev, živelo kar 800 ljudi.