Brv čez Sočo naj bi odprli avgusta

Po najboljših napovedih bi bila lahko brv čez Sočo v Solkanu končno odprta sredi avgusta, a na novogoriški mestni občini so raje previdni z natančnimi napovedmi. Doslej so se namreč že nekajkrat pokazale za preuranjene, saj so pri gradnji brvi vedno znova naleteli na nove izzive. Zadnji je bil povezan z nestabilnim terenom na desnem bregu Soče, kar je botrovalo spremembi načrtov v zvezi s povezovalno potjo.»Naš največji izziv je problematičnost terena oz. zemljine. Samo tam lahko pričakujemo neke probleme. Ampak to ne pomeni, da se zadeve tehnično ne da rešiti, ampak da je zaradi tega treba narediti večje izkope in zložbe, kar pomeni več časa in več financ,« je januarja letos pojasnil Primož Ule, direktor podjetja Ginex International, katero te dni zaključuje dela na povezovalni poti.

Potem ko je bila zgrajena brv čez Sočo, se je na desnem bregu reke teren izkazal za preveč nestabilnega, da bi bilo na njem moč zgraditi prvotno zamišljeno povezovalno pot s petimi serpentinami od brvi do kolesarske poti Solkan – Plave oz. na drugo stran proti Italiji. V iskanju ustrezne rešitve je nato obveljala tretja različica projekta, ki na 568 metrov dolgi povezovalni poti predvideva dve serpentini. Pot bo za kolesarje sicer bolj strma kot je bila sprva predvidena, a varnejša. Ponovno projektiranje pa je seveda prineslo časovni zamik dokončanja projekta. »Odprtje brvi je vezano na zaključek povezovalne poti na desnem bregu,« nam je včeraj potrdil Simon Mlekuž, vodja službe za investicije na novogoriški mestni občini. Ureditev povezovalne poti poteka v dveh fazah, prvo izvajalec, kot omenjeno, zaključuje. Dela bi že moral dokončati, a so se zaradi trenutne situacije v gradbeništvu nekoliko zavlekla. Za drugo fazo, ki zajema končno asfaltno preplastitev kolesarskih površin na povezovalni poti, namestitev ograj in ureditev ozelenitve, je občina že izbrala izvajalca del, to je samostojni podjetnik Erik Sever. Na občini računajo, da bo druga faza zaključena v avgustu in takrat bo tudi brv, ki je že nekaj časa povsem dokončana, odprta za uporabo.