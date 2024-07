En mrtev in sedemnajst poškodovanih v nesreči na avtocesti A4

Na avtocesti A4 se je danes ob 11.50 na razcepu iz smeri Bologne proti Padovi pripetila huda nesreča, v katero je bilo skupno vpletenih osem vozil, in sicer sedem avtomobilov in tovornjak. V trčenju je 55-letni moški izgubil življenje, sedemnajst ljudi pa je bilo poškodovanih, nekateri huje. Vzroke nesreče preučujejo policisti. Na kraju so bili gasilci in reševalci službe 118, priletel je tudi reševalni helikopter. Posledice nesreče je odstranjevalo tudi osebje družbe Concessioni Autostradali Venete. Avtocesta je bila dalj časa zaprta v obe smeri. Nastali so daljši zastoji bodisi v smeri Milana kot v smeri Trsta.