Protestniki se bodo srečali s Patuanellijem

Po celodnevnem burnem dogajanju se je shod proti covidnemu potrdilu na Velikem trgu pozno zvečer razšel, potem ko je vodja protesta Stefano Puzzer po vnovičnem sestanku s prefektom Valeriom Valentijem naznanil, da se bo delegacija protestnikov v soboto srečala s kmetijskim ministrom Stefanom Patuanellijem, in sicer v Trstu. S tem je vlada preko prefekta ugodila njihovi zahtevi, da se v nekaj dneh sestanejo s predstavniki vlade in jim predlagajo ukinitev obveze covinega potrdila. Del protestnikov pa se je po tej novici odpravil proti Staremu pristanišču, kjer naj bi se nameravali utaboriti do sobote. Za torek ob 11. uri napovedujejo novo demonstracijo pred hidrodinamično centralo, torej pred cepilnim centrom.

Protesta, ki se nepretrgano nadaljuje od petka zjutraj in je v Trst pripeljal več ljudi iz Furlanije, Veneta ter drugih krajev, torej ni konec. Upati je, da je konec nasilnih prizorov; izgredi skupine skrajnežev, ki si je dala duška na območju Drevoreda Campi Elisi, do nočnih ur niso prenehali, območje še vedno ni varno.