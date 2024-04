Za Višji šolski svet enajst slovenskih kandidatov

Italijansko ministrstvo za izobraževanje je v petek na svoji spletni strani objavilo dokončne kandidatne liste za volitve v Višji šolski svet, ki bodo potekale prihodnjega 7. maja. Za zajamčeno mesto, ki je v okviru sveta dodeljeno slovenskim šolam v Italiji, pa je treba dopolniti vest, ki smo jo objavili pred tednom dni. Za omenjeno mesto se bo namreč potegovalo ne devet, ampak enajst kandidatov.

Kandidatom, katerih imena smo pred časom prebrali na spletnih straneh sindikatov, je treba dodati tudi predstavnici sindikata Gilda-Unams: to sta Tatjana Hrovatin, učiteljica na Večstopenjski šoli Nabrežina, in Irene Pahor, administrativna sodelavka na isti šoli.

Kot že omenjeno, se bodo za izvolitev v Višji šolski svet potegovali še za Sindikat slovenske šole Katja Pasarit in Anna Roversi, za Flc Cgil Jadranka Blasina, za Cisl Scuola Elia Bastjančič in Irene Jakin, za Uil Scuola Marinka Cernic in Manuel Devetak, za Anief pa Alenka Devetta in Eva Stepančič.

V Višjem šolskem svetu je eno mesto namenjeno slovenskim šolam v FJK, eno nemškim šolam na Južnem Tirolskem in eno šolam v Dolini Aoste. Poleg tega je več mest dodeljenih učnemu osebju in neučnemu osebju ter ravnateljem italijanskih šol, ministrstvo pa poleg tega imenuje še vrsto zunanjih predstavnikov.