Jadran Gostol dosegel obstanek v meddeželni B-ligi

MEDDEŽELNA B-LIGA

Jadran Gostol – SocialOSA Milano 76:68 (29:18, 48:35, 59:49)

Jadran: Ignjatović 2 (-, 1:1, -), Batich 12 (3:7, 3:4, 1:6), Ban 23 (4:4, 2:7, 5:8), Demarchi 15 (3:4, 3:6, 2:4), De Petris 0 (-, 0:2, -), Jakin 0 (-, -, -), Malalan 0 (0:2, 0:1, -), Pregarc 7 (-, 2:3, 1:1), Bianchini 4 (2:2, 1:3, 0:1), Milisavljevic 2 (-, 1:4, 0:3), Rađa 11 (7:9, 2:5, 0:1), Persi nv. Trener: Pozzecco.

Košarkarji Jadrana Gostol so v predpredzadnjem krogu play-outa meddeželne B-lige na domačih tleh s 76:68 premagali ekipo SocialOSA Milano in tako dva kroga pred koncem dosegli obstanek v ligi. Jadran bo do konca sezone odigral še eno tekmo, in sicer v zadnjem krogu (v nedeljo, 21. aprila) ponovno na Čarboli proti Cernuscu. Tekma pa bo za obe ekipi štela le za statistike.

Jadranovi košarkarji so najpomembnejšo tekmo letošnje sezone začeli zelo uspešno. Prvi so sicer z 0:5 povedli gostje iz Milana, nato pa je v ospredje s tremi zaporednimi trojkami stopil Borut Ban, ki je v prvih šestih minutah in pol igre dosegel kar 16 točk. Prva četrtina se je končala pri izidu 29:18. Takoj v uvodu druge so domačini dosegli prednost 18 točk, nato pa je koncentracija nekoliko padla. Milančani so začeli nižati zaostanek in se dobri dve minuti pred koncem prvega polčasa približali na - 6 (38:32). Po novi seriji košev Bana in borbenega Dujeta Rađe je Jadran spet zadihal in na glavni odmor odšel s prednostjo 13 točk (48:35).

Tretjo četrtino je SocialOSA začel z delnim izidom 0:5 in se znova nekoliko približal (48:40), v nadaljevanju pa je Jadran držal nasprotnike na varni razdalji. Pred odločilno zadnjo četrtino je bil izid 59:49. Jadran je znova povedel za 14 točk (65:51), ko pa je že kazalo, da je zmaga na varnem, so se gostje v končnici vrnili v igro. Dve minuti pred koncem je bil izid 70:64, najnižja Jadranova prednost pa je znašala le 3 točke (71:68) manj kot minuto do konca tekme. S hladnokrvnim izvajanjem prosti metov pa so Pozzeccovi varovanci odbili še zadnji napad Milana in se na koncu veselili zaslužene zmage ter tako želenega obstanka v ligi.

DEŽELNA DIVIZIJA 1 – ZLATA SKUPINA RDEČA

Libertas Gonars – Bor Radenska 53:73 (15:20, 25:33, 39:51)

Bor: Savoia 0 (-, -, -), Brancati 11 (-, 1:8, 3:5), Gallocchio 16 (2:3, 4:5, 2:4), Možina 4 (-, 2:3, -), Comar 12 (5:7, 2:3, 1:3), Pizziga 10 (2:3, 4:9, -), Venturini 10 (-, 2:2, 2:4), Lettieri 6 (-, 3:4, -), Finatti 5 (-, 1:7, 1:3). Trener: Krčalić.

V tretjem krogu zlate skupine deželne divizije 1 so košarkarji Bora Radenska v Gonarsu odigrali čvrsto tekmo in so zasluženo odnesli domov zmago, ki si jo je izborila celotna ekipa. Končni izid tekme je bil 53:73 v korist tržaške peterke, ki je ves čas imela vajeti igre v svojih rokah. Prav vsi so dali svoj doprinos k zmagi, najboljši Borov strelec je bil s 16 točkami Luca Gallocchio, skupno pa je dvomestno število točk v statistike vpisalo kar pet Krčalićevih varovancev.

DEŽELNA DIVIZIJA 2 – BRONASTA SKUPINA B

Pasian di Prato – Dom 62:50