Tri točke za Kras, le točka za Juventinon in Sesljan

NOGOMET

ELITNA LIGA

Sistiana Sesljan – Tricesimo 0:0

Sistiana Sesljan: G. Blasizza, Pelengić, Almberger, Vasques, M. Crosato, T. Blasizza, L. Crosato, Disnan, Vekič, Dussi, Gotter. Trener: Godeas.

Sistiani Sesljanu točka proti Tricesimu bolj malo pomaga. Pravzaprav se je položaj »delfinov« v boju za obstanek po današnjem neodločenem izidu celo poslabšal.

Juventina – San Luigi 2:2 (2:1)

Strelci: 1. in 62. Falleti (SL), 20. Piscopo, 29. Ferluga (avt.)

Juventina: Gregoris, Furlani, Tuan, Botter (Russian), Colavecchio, Tuniz, Zanolla (Brichese), Specogna, Lombardi, Piscopo, Bertoli. Trener: Bernardo.

Juventina in tržaški San Luigi sta si na pomembni tekmi v boju za obstanek razdelili izkupiček. Točka sicer ne pomaga ne enim in ne drugim, tako da bodo prihodnje tekme še toliko bolj pomembne. Gostje so prvi povedli, a po dvajsetih minutah je Juventina izenačila in nato spreobrnila izid v svojo korist. V prvem polčasu so domači nogometaši ustvarili še nekaj lepih priložnosti za gol. V drugem polčasu pa so gostje uspeli izenačiti. Sodnik pa je spregledal vsaj eno čisto enajstmetrovko za Juventino, ko se je branilec San Luigi v živem zidu dotaknil žoge z roko v kazenskem prostoru.

PROMOCIJSKA LIGA

Sangiorgina – Kras Repen 1:2 (1:1)

Strelec: 15. in 50. Velikonja

Kras Repen: Bužan, Ferluga, Badžim, Rajčevič, Dukić, Catera, Perhavec (De Lutti), Buzzai (Pagano), Velikonja, Kuraj, Solaja (Pitacco). Trener: Kneževič.

Na slabem igrišču v San Giorgiu di Nogaro so Krasovi nogometaši proti domači ekipi osvojili dragocene tri točke. Lahko bi dosegli izdatnejšo zmago, saj so imeli v obeh polčasih več priložnosti za zadetek. Zadovoljiti pa so se morali s tesnim izidom 2:1. Za oba zadetka je pokrbel razigrani Velikonja. Sicer pa je bila zmaga, kot je dejal po srečanju predsednik Goran Kocman, povsem zaslužena in pomembno je, da je ekipa ohranila dve točki zaostanka za vodilnim UFM, ki je že v soboto visoko premagal zadnjeuvrščeni Risanese.

1. AMATERSKA LIGA

Breg – San Giovanni 2:1

Strelec: 5. in 55. Sabadin

Breg: Blasevich, Carbone, S. Spinelli (Madrussani), Frangini, F. Spinelli, Nigris (Udovicich), Farci (Sancin), Delvecchio, Sabadin, M. D’Alesio (Capraro), Ceglie. Trener: Biloslavo.

Nogometaši Brega so doma po pričakovanju proti tržaškemu San Giovanniju, ki zaseda 15. mesto na lestvici , osvojili vse tri točke. Junak današnjega obračuna je bil Sabadin, ki je dal dva zadetka, po enega na začetku prvega in drugega polčasa. Gostje so zmanjšali izid na 1:2 v 80. minuti, tako da je bilo v končnici kar napeto. Vseeno pa so gostitelji le ubranili tesno vodstvo in se veselili novih treh točk, ki so zelo pomembne v boju za obstanek.

Sovodnje – Roianese 3:2 (3:0)

Strelci: 18., 19, in 27. M. Juren; 48. Sperti (R), 72. Bianco (R)

Sovodnje: Zanier, Čavdek, Baldassi, Rijavec, Feri, Umek, Peressini (A. Juren), Černe (Predan), Klančič, Kožuh, M. Juren. Trener: Trangoni.

Napadalec Sovodenj Martin Juren je v devetih minutah zadel kar tri gole. Sovodnje so po prvem polčasu vodile s 3:0, a nato so si belo-modri v drugem polčasu zakomplicirali življenje. Roianese je zadel dva gola in v zadnjih minutah je bilo tako precej napeto, a tri točke so ostale doma.

Costalunga – Mladost 8:0 (4:0)

Mladost: Gergolet , F. Juren (M. Dreassi), Gerion, D. Trevisan, Mauri (Bensa), Novak (Lavrenčič), Soban, R. Faidiga, Vižintin, Vera (D. Dreassi), Terpin (Lakovič). Trener: Arrisicato.

Mladost je na umetni travi pri Svetem Alojziju v Trstu prejela kar osem golov. Gostitelji so bili boljši v vseh elementih igre.

2. AMATERSKA LIGA

Primorec 1966 – Aris San Polo 1:3 (1:1)

Strelec: D. Bagattin

Primorec: Pian, El Hidani, Sartoretto, Celardi, Menozzi, Giani, D. Bagattin, Touba (Stojimirović), Sadik, Kaurin, De Sio (Čubej). Trener: Marco Petris.

Po dobrem začetku, ko je Daniele Bagattin zadel v polno, je kazalo, da bodo nogometaši Primorca vendarle osvojili vsaj točko. Gostje, ki se borijo proti izpadu v nižjo, 3. amarersko ligo, pa so proti koncu polčasa stanje izenačili in v drugem delu srečanja dosegli še dva zadetka ter tako zmagali.

Torre – Zarja 5:0

Zarja: Savi, Danese, Racman, Matassi, Škabar, Lucchesi, Fabris, Maccioni, Formigoni, Kočič, M. Lakoseljac, Gherdevich, Merkuza, Čufar, Stocca Kralj, Radetič, Macor, Laknori, Del Rio, Russo. Trener: F. Lakoseljac.