Sodnica potrdila, da je v Avianu jedrsko orožje

Pordenonska sodnica za predhodne preiskave Francesca Vortali je ugodila zahtevi tožilstva, naj se arhivira prijava mirovniške zveze Wilpf, ki trdi, da je prisotnost jedrskega orožja v ameriškem oporišču v Avianu nezakonita. Hkrati pa je potrdila, da je jedrsko orožje tam dejansko prisotno, a to prisotnost opravičujejo mednarodne pogodbe in konvencije.

To so sporočili iz same zveze Wilpf, kjer sicer priznavajo sodnici Vortali, da se je za razliko od nekaterih drugih kolegov, ki so le splošno utemeljili arhiviranje, v zadevo poglobila. Hkrati se ne strinjajo z njenimi zaključki, zato razmišljajo o pritožbi na Evropsko sodišče za človekove pravice. Menijo namreč, da prisotnost jedrskega orožja v Avianu predstavlja konkretno tveganje za življenje občanov ter da krši drugi člen Evropske konvencije, ki ščiti pravico do življenja in države podpisnice obvezuje, da ukrepajo s ciljem, da se odpravi tveganje.