Bencin in dizel v Sloveniji s torkom cenejša

Regulirane cene naftnih derivatov se bodo opolnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 4,6 centa na 1,603 evra, liter dizla za 2,7 centa na 1,828 evra in liter kurilnega olja za 2,8 centa na 1,436 evra. Cene bodo veljale do vključno 3. avgusta, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo in energetiko.

Vlada trošarin ni spreminjala. Za liter 95-oktanskega bencina je trošarina določena pri 0,41759 evra, za liter dizla pri 0,33000 evra in za liter kurilnega olja pri 0,07875 evra.

Pocenitev naftnih derivatov sledi petkovi odločitvi vlade, ki je za ublažitev rasti cen goriv za dva meseca zamrznila plačevanje prispevka za energetsko učinkovitost in okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za motorni bencin, dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje.

Če ne bi regulirali cen in ne bi začasno oprostili plačila omenjenih dajatev, bi po ocenah ministrstva 95-oktanski bencin stal okoli 1,802 evra, dizel okoli 2,043 evra, kurilno olje pa okoli 1,651 evra za liter.

Cene teh naftnih derivatov se bodo po navedbah ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto.