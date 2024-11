400.000 evrov za gašenje požara na Trstelju

Slovenska vlada se je seznanila s poročilom o ukrepanju in intervencijskih stroških gašenja požara v naravnem okolju na območju Trstelja med 18. in 20. julijem. Sprejela je sklep, da se Upravi RS za zaščito in reševanje za kritje intervencijskih stroškov iz proračunske rezerve zagotovijo sredstva v skupni višini do 414.161,95 evra.

Za prostovoljna gasilska društva bo namenjenih do 329.596,80 evra, za poklicne gasilske enote do 43.586,51 evra in za Rdeči križ Slovenije do 7500 evrov. Za ekipe nujne medicinske pomoči zdravstvenih domov Sežana, Postojna, Ajdovščina, Tolmin in Izola do 7478 evrov, za Zavod za gozdove Slovenije do 25.393,94 evra in za družbo Slovenski državni gozdovi do 606,70 evra.

Sprejela je tudi sklep, da Občini Miren - Kostanjevica intervencijskih stroškov ne bodo povrnili, saj še ni izčrpala sredstev primerne porabe za leto 2024. Prav tako intervencijskih stroškov ne bodo povrnili Slovenski vojski in Upravi RS za zaščito in reševanje, so po seji vlade sporočili z obrambnega ministrstva.

Požar na območju Trstelja, ob katerem je bil aktiviran državni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju, je zajel približno 70 hektarjev površine na območju občin Komen in Miren - Kostanjevica.