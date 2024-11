6,2 milijarde evrov vreden deželni proračun

Šest milijard in 241 milijonov evrov: toliko je vreden predlog proračuna za leto 2025 oz. triletje 2025-2027, ki ga je deželna vlada Furlanije - Julijske krajine prav danes dokončno potrdila, deželni svet pa bi ga moral začeti obravnavati prihodnjega 9. decembra. To potem ko ga je deželna vlada predhodno sprejela že preteklega 4. novembra in je 7. novembra zanj zeleno luč prižgal še Svet lokalnih skupnosti.

V primerjavi z lanskim proračunom je tokratni po besedah odbornice za finance Barbare Zilli bogatejši za več kot 500 milijonov evrov, kar gre pripisati dobri gospodarski konjunkturi ter povečanemu srednjeročnemu prilivu sredstev spričo dogovora med deželo in državo o koordiniranju javnih financ, ki velja do leta 2033.

Če pobliže pogledamo posamezna poglavja, se lahko ugotovi, da bo približno polovica celotnega proračuna – tri milijarde in 560 milijonov evrov – namenjena zdravstvu. Druga največja postavka v višini 675 milijonov evrov bo namenjena lokalni samoupravi oz. področju javne uprave, varnosti in politik priseljevanja. 594,68 milijona evrov bo dalje šlo področju infrastruktur in ozemlja, 235 milijonov področju dela, izobraževanja in družinskih politik, 185 milijonov okolju, 159 milijonov proizvodnim dejavnostim in turizmu, 123 milijonov področju, ki obsega premoženje, javno lastnino, splošne storitve in digitalizacijo, 112 milijonov kmetijstvu, 91 milijonov kulturi in športu ter 15 milijonov evrov civilni zaščiti.

Po besedah odbornice Zilli ima predlog proračuna štiri cilje: zagotoviti kontinuiteto politikam porabe posameznih resorjev, krepiti sektorje, ki so najbolj izpostavljeni naraščanju tekočih stroškov, zagotoviti finančno kritje pomembnim sklepom, sprejetim v letu 2024 in ki imajo večletni učinek, ter na koncu nadaljevati s krepitvijo investicij z namenom podpirati in spodbujati gospodarsko rast deželnega ozemlja. Predlog deželne vlade tako po njenih besedah nudi odgovor bodisi kar se tiče tekočih stroškov z ukrepanjem na strateških področjih, kjer se občuti podražitev življenjskih stroškov, bodisi kar se tiče investicij s krepitvijo inovativnih prispevkov, kot je npr. tisti za namestitev sončnih panelov za energetsko samooskrbo družin, čemur bodo namenili 70 milijonov evrov.