ARPA izdala vremensko opozorilo zaradi toplote

Zdravstveno podjetje ASUGI sporoča, da je deželna okoljska agencija ARPA FVG objavila opozorilo zaradi visokih temperatur. ARPA sporoča, da bo po Thomovem indeksu danes veljal rdeči alarm na zahodnem obalnem območju FJK (rdeči alarm po Thomovem indeksu pomeni močno nelagodje za osebe). Jutri bo po celotni Furlanski nižini in gričih veljal oranžni alarm (zmerno nelagodje), vedno na zahodnem obalnem območju pa rdeče opozorilo.

Glede na trenutne vremenske napovedi, sporoča ASUGI, je zelo verjetno, da bo rdeče opozorilo v sredo in četrtek veljalo po skoraj celotni Furlaniji - Julijski krajini. V Furlanski nižini pričakujejo med 35 in 38 stopinj Celzija, na obali le nekaj stopinj manj.

ASUGI je zato že sprožil načrt za kljubovanje izredni toploti. Iz zdravstvenega podjetja opozarjajo, da preti največja nevarnost otrokom, nosečnicam, starejšim osebam in osebam s patologijami.

Takšen silovit vročinski val ima lahko negativne posledice tudi za zdrave in aktivne osebe. Dlje traja val, slabše bodo posledice. ASUGI priporoča zato, naj vsi pijejo vsaj poldrugi liter vode na dan, tudi, če nismo žejni. Priporočljiva so oblačila iz naravnih vlaken in lahka prehrana, odsvetujejo pa rabo gospodinjskih naprav, ki nas prekomerno grejejo, kakršne so peč, fen in likalnik.

Zračenje prostorov naj se izvaja zgodaj zjutraj ali zvečer, ne pa v toplih urah, priporočajo pa tuširanje z mlačno vodo, da se izognemo temperaturnim šokom. Nikoli pa ne smemo pustiti oseb ali živali v avtomobilih na soncu, niti za kratek čas.