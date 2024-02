Arso: Na satelitski sliki vrhovi oblakov s posebno strukturo

Nad naše kraje je včeraj iznad držav severne Afrike z okrepljenimi južnimi tokovi prispel puščavski prah. Nad našim območjem se bo zadrževal še danes, je sporočil Arso, medtem ko se bo že jutri pomaknil bolj proti severu in dosegel območje Baltika in južne Skandinavije. Padavine so bile sicer danes povečini skromne in le krajevne, kjer so bile, pa je padal peščeni dež.

Tudi jutranja oblačnost nad Slovenijo in okolico je bila danes na satelitski sliki prav posebna, so sporočili z Arsa. Vrhovi oblakov so imeli nagrbančeno strukturo, ki nastane takrat, ko je v oblakih prisoten puščavski prah.

V prihodnjih dneh se bo nadaljevalo vreme pod vplivom sredozemskega ciklona. V petek se bo središče ciklona približalo našemu območju in bo naše kraje zjutraj dosegla vremenska fronta s padavinami. Petek bo najbolj deževen dan, so zapisali na Arsu, padavine pa se bodo popoldne umikale. V soboto in nedeljo bo spremenljivo z občasnimi krajevnimi padavinami, v FJK bodo lahko nastale tudi posamezne krajevne plohe ali nevihte.

V ponedeljek bo vreme sprva še podobno, nato se bo postopno izboljšalo.