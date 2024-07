Arso: Nastajala bodo krajevna neurja

Arso od jutrišnjega popoldneva do petkovega jutra pričakuje burno vremensko dogajanje. Za vso Slovenijo je za jutri (četrtek, 1. avgusta) povečini objavil oranžno opozorilo zaradi nastajanja močnih neviht in ga nato za jugozahod Slovenije podaljšal do 3. ure v petek. V obrazložitvi med drugim piše, da so možni »lokalno močnejši nalivi s točo, močnejši piš vetra in udari strel. Toča lahko poškoduje posevke. Ob hudourniških vodotokih so možne poplave. Udari strel lahko zanetijo požare.«

Za vse slovenske regije je Arso od danes do vključno celotne nedelje zaradi možnih krajevnih neviht sicer objavil tudi rumeno opozorilo.

Tudi v vremenski napovedi, objavljeni na spletu, Arso opozarja, da bodo v četrtek od sredine dneva do petka zjutraj nastajala krajevna neurja.

Civilna zaščita iz FJK je od danes do petka, ob 3. uri, objavila rumeno opozorilo.