Rumeno opozorilo civilne zaščite iz FJK zaradi močnih neviht

Od srede do petka bodo v višinah pronicali proti nam bolj vlažni atlantski tokovi, ki bodo ob zadrževanju vročega zraka v nižjih slojih povečevali vremensko nestanovitnost, piše v rumenem opozorilu civilne zaščite iz FJK, ki so ga objavili danes ob 13. uri in bo veljalo do vključno petka, 2. avgusta, ob 3. uri.

Danes bodo možne nevihte zlasti v Karnijskih Alpah in predalpah, opozarjajo.

V četrtek, 1. avgusta, se bodo plohe in nevihte popoldne najprej pojavljale v gorskem svetu, nato se bodo širile proti ostalim predelom in se zavlekle pozno v noč. Med njimi bodo lahko močne nevihte z nalivi in močnimi sunki vetra, so zapisali.

V petek, 2. avgusta, bodo v popoldanskih urah plohe in nevihte nastajale zlasti v gorah in se nato širile proti nižinam, manj verjetno pa do obale.

Civilna zaščita opozarja pred krajevnimi obilnimi padavinami, nevihtami in krajevnimi močnimi nevihtami.