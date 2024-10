Arso objavil tridnevno vremensko opozorilo

Arso je od jutri (torka, 8. oktobra) do vključno četrtka, 10. oktobra, objavil rumeno vremensko opozorilo. Zlasti od jutrišnjega večera opozarja pred okrepljenim vetrom, izdatnejšimi padavinami in nevihtami, v sredo pa le pred izdatnejšimi padavinami. Padlo bo lahko od 25 do 50 milimetrov dežja v 24 urah, so zapisali. Možni pa bodo tudi krajevno močnejši nalivi, piš vetra in udari strel.

Naše kraje bosta v noči na sredo in v četrtek prešli solidni atlantski vremenski fronti. Pojavljale se bodo pogoste in ponekod kar močne padavine. Postopno bo nekoliko topleje.