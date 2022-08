Avtocesta je po zaprtju zaradi požara spet prevozna. Odsek med Vilešem in Sesljanom so ponovno odprli malo pred 20. uro, tistega med Sesljanom in Vilešem pa po 21. uri. Devinski uvoz in počivališče v smeri proti Benetkam ostajata zaprta, poleg tega je cestišče na posameznih odsekih zoženo, ker gasilci in gozdna policija morajo nadzorovati pogorišče, sporoča družba Autovie venete. Nov ogled bodo opravili zjutraj, so pojasnili.